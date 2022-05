Pogoj PCT je ukinjen, maske in razkuževanje rok ostajajo Celje.info V skladu s priporočili Strokovne svetovalne skupine ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje epidemije in glede na ugodnejšo epidemiološko sliko in značilnosti različice Omikron, se ukinja pogoj PCT (prebolevnosti, cepljenja oziroma testiranja) za obiskovalce in uporabnike v zdravstveni dejavnosti in socialnem varstvu. Ostajata pa ukrepa obvezno nošenje mask v zdravstveni in socialnovarst

