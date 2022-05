V prometni nesreči, ki se je zgodila v nedeljo zvečer na cesti Tržič-Podtabor, je umrl voznik osebnega vozila. Okoliščine nesreče kažejo, da je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste, poleg tega ni uporabljal varnostnega pasu, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Kot so še pojasnili, je voznik zapeljal s ceste, se prevračal in med prevračanjem […]