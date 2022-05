Še vedno se lahko prijaviš za denarno pomoč študentom v stiski! Študent Študentski tolar z novimi sredstvi za študente v stiski Fundacija Študentski tolar je letos v sodelovanju z zvezo ŠKIS na Škisovi tržnici organizirala poziv, ki se je lotil reševanja trenutne socialne stiske študentov. Cilj poziva je dodelitev nepovratne denarne pomoči prosilcem, ki izpolnjujejo pogoje in merila iz tega poziva in so na njem izbrani ter s tem prispevati k zmanjšanju izgube dohodka š...

