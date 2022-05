Pirkovič o dogajanju na RTV in morebitnem odhodu: Ko nekdo vstopi v pisarno, drugi pa utihnejo ... SiOL.net "Ko nekdo vstopi v pisarno, drugi pa utihnejo, to je najhujše. Toksično ozračje. Proti meni so trikrat protestirali, po zadnjem soočenju so si privoščili še eno sramotno izjavo," je o trenutnem vzdušju na Televiziji Slovenija v intervjuju za Reporter med drugim dejal v. d. urednika uredništva za nove medije Igor Pirkovič, ki se ga spomnimo tudi kot voditelja zadnjega soočenja predsednikov parlamen...

Sorodno

Oglasi