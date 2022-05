Kourtney Kardashian in Travis Barker v drugem poskusu vendarle poročena RTV Slovenija Kourtney Kardashian in Travis Barker sta (tokrat zares) mož in žena - po poročanju ameriških medijev sta si namreč izmenjala zaobljube na matičnem uradu v Santa Barbari, za naslednje tedne pa načrtujeta še velik obred v Italiji.

