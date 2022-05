Zgodovinski poraz Scholzovih socialdemokratov v “rdečem” Porenju-Vestfaliji načenja nemško vlado Nova24TV Na volitvah v nemški zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija se po prvih volilnih projekcijah zmaga obeta vladajočim krščanskim demokratom (CDU) s približno 35 odstotki glasov. Socialni demokrati kanclerja Olafa Scholza so dosegli rekordno nizko število glasov na prvem večjem volilnem preizkusu, s katerim se je soočil po prevzemu funkcije. Nemški desnosredinski krščanski demokrati in Zeleni so se ...

