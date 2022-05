Bedene v Lyonu zapravil zaključno žogo in izpadel v 1. krogu RTV Slovenija Aljaž Bedene je izpadel v prvem krogu turnirja (na peščeni podlagi) ATP 250 v Lyonu. Po dveh urah in 17 minutah igre je bil s 4:6, 7:6 (4) in 6:0 boljši Južni Korejec Soonwoo Kwon.

