Franc Kangler in njegova pravica do odškodnine Svet 24 Na ljubljanskem okrožnem sodišču je danes potekal narok v ponovljenem odločanju sodišča o odškodnini za Franca Kanglerja, državnega sekretarja, ki opravlja le še tekoče posle, v preteklosti pa poslanca, državnega svetnika in mariborskega župana. Odločitev sodnice Sinje Božičnik bodo vpleteni prejeli pisno.





Sorodno Oglasi