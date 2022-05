Peščeni vihar v bolnišnico spravil 2000 ljudi in vzel sedem življenj 24ur.com Ustavljen letalski promet, zaprte šole in uradi ter polne bolnišnice. To je bilanca peščenega viharja, ki je znova udaril po Bližnjem vzhodu. Najmanj 2000 ljudi je moralo zaradi težav z dihanjem v Iraku poiskati zdravniško pomoč, v sosednji Siriji pa je peščeni vihar zahteval življenja sedmih ljudi. To je že osmi peščeni vihar, ki je od sredine aprila prizadel Irak. Na Bližnjem vzhodu so peščeni ...

