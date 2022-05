Anamarija Lampič že poprijela za puško, a to je le ena od biatlonskih novosti SiOL.net Slovenska biatlonska reprezentanca začenja novo poglavje, danes se je zbrala na Pokljuki, kjer se je predstavilo novo vodstvo z novim glavnim trenerjem, pa odmevno okrepitvijo iz tekaških vrst, šampionko Anamarijo Lampič. "Upam, da bo zelo hitro našla dobre občutke tudi v biatlonu in čim prej posegla po dobrih rezultatih. To bi naši reprezentanci pomenilo veliko," ji je dobrodošlico izrekel naš najboljši biatlonec Jakov Fak.

