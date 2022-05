Borrell svari pred krizo, če EU ne bo do konca junija začela pogajanj s Skopjem in Tirano RTV Slovenija Pristopna pogajanja z Albanijo in Severno Makedonijo mora EU začeti do konca francoskega predsedovanja Svetu EU, ki se izteče konec junija, je povedal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell.

