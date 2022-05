Sodniška kraja ni zmedla junaka Murića in soigralcev, za nagrado so dobili novo pot v Beograd SiOL.net Ni še konec. Košarkarji Cedevite Olimpije so pred devet tisoč navijači v izjemno razburljivem obračunu po podaljšku na kolena spravili favorizirano evroligaško Crveno zvezdo, ki so ji sodniki podarili dodatnih pet minut igre, in v polfinalu seriji lige ABA izsilili odločilno tretjo tekmo, ki bo v petek v Beogradu. "Nenehno sem govoril, da nam malo manjka. Poudarjal sem, če se napolnijo Stožice, la...

Sorodno























Oglasi Omenjeni Beograd

KK Crvena zvezda

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tanja Fajon

Borut Pahor

Anamarija Lampič

Luka Dončić