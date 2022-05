S koncem prvoligaške sezone bo Dejan Djuranović zapustil trenersko klop nogometnega kluba iz Domžal, so danes potrdili na spletni strani. Športni direktor Domžal Matej Oražem je v pogovoru za Sportklub razkril, da so tik pred podpisom sodelovanja s Slavišo Stojanovićem, ki je Domžale vodil že od 2002 do 2008.



