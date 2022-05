Gasilci iz vozila, ki je obtičalo v vodi, rešili voznika in dva otroka 24ur.com Ponedeljkova neurja so gasilcem povzročila kar nekaj dela, saj so prečrpavali vodo z zalitih kleti, v Vavti vasi pa so iz osebnega vozila, ki je obtičalo v vodi, rešili voznika in dva otroka.

