Neisha je to razgaljeno fotografijo uporabila za promocijo novega albuma #video SiOL.net V oddaji Planet Vau, ki jo lahko na Planetu spremljate vsako soboto ob 18.20, smo se tokrat pogovarjali s pevko Neisho, ki je pred kratkim izdala novo ploščo, to pa tudi predstavila javnosti s koncertom v Cankarjevem domu. Z Neisho smo se tokrat pogovarjali o rokenrol glasbi in o golem ženskem telesu.

