Mednarodni dan boja proti homofobiji, bifobiji in transfobiji RTV Slovenija Na mednarodni dan boja proti homofobiji, bifobiji in transfobiji glasni pozivi proti diskriminaciji istospolno, biseksualno in transspolno usmerjenih. EU se zavzema za okrepljena prizadevanja na tem področju, v Bruslju pa bo o tem tudi posebna razprava.

