Slovenija v mednarodnih odnosih, kot sledi iz osnutka Koalicijske pogodbe Metina lista Osnutek koalicijske pogodbe, ki sem ga dobil včeraj v roke, me navdaja z mešanimi občutki. Čas bo pokazal, koliko je napisano na področju mednarodnih odnosov oz. zunanje politike bolj seznam želja, koliko pa realnost. Vsekakor je v njej veliko dobrih stvari. Odličen je že sam začetek: zagovarjanje mirovne politike ter kulture miru in nenasilja. Veseli me, da je dokaj odločno zastavljena ambicija z ...

