Renata Zamida bo 5 let vodila Center Rog, Teji Zorko nov mandat na čelu ljubljanske mestne knjižnice RTV Slovenija Ljubljanski mestni svetniki so na ponedeljkovi seji Renati Zamida potrdili polni petletni mandat direktorice Centra Rog, ki je bila zadnje leto v. d. direktorice. Nov mandat so svetniki potrdili tudi Teji Zorko na čelu Mestne knjižnice Ljubljana.

Sorodno Oglasi Omenjeni Ljubljana

MMC Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Borut Pahor

Luka Dončić

Anamarija Lampič