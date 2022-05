Tako lepa nevesta je bila Nika Zorjan! Ostali boste brez besed TOčnoTO.si Nika Zorjan se je v beli obleki sprehodila do oltarja. Marjetka Vovk in Raay sta ji na družbenem omrežju čestitala in objavila še nevidene fotografije. O tem, da se je Nika Zorjan v novem videospotu poročila smo že pisali, vendar so nas zmedle čestitke Marjetke Vovk in Raaya na družbenem omrežju, ki bi lahko nakazovale, […] Tako lepa nevesta je bila Nika Zorjan! Ostali boste brez besed was first po...

Sorodno









































Oglasi