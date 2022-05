Policisti Policijske uprave Novo mesto so, kot sporočajo s PU, v zadnjem dnevu intervenirali v 51. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 176 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami in osem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. V Šentjerneju so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega voz ...