Ukrajinski biatlonci na Pokljuki hvaležni Slovencem za vso pomoč 24ur.com Na Pokljuki še vedno vadi okrog 50 ukrajinskih biatloncev različnih starostnih kategorij, ki so na Rudnem polju našli zatočišče pred vojno vihro. Ubežali so brezglavi moriji v domovini, Športnemu društvu Pokljuka in Sloveniji pa se kar ne morejo dovolj zahvaliti za sprejem. S seboj so prinesli pretresljive zgodbe.

