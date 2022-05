(VABILO) V spomin na žrtve komunističnega nasilja: pogovor z odvetnikom in pisateljem Radovanom Cerjakom o njegovi knjigi “Svoboda in upanje” Demokracija Piše: Peter Truden V četrtek, 19. maja, bo ob 19h v župnišču v Vidmu ob Savi (Krško, Savska pot 1) vseslovenska turneja Demokracije, na kateri bomo predstavili knjigo odvetnika Radovana Cerjaka “Svoboda in upanje”. Pogovor bo zelo aktualen tudi spričo dejstva, da danes, 17. maja, Slovenija prvič obeležuje spominski dan žrtev komunističnega nasilja. Maja in junija leta 1945 je namreč nova komunist ...

Sorodno























Oglasi Omenjeni Argentina

Francija

Kanada

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Borut Pahor

Janez Janša

Luka Dončić

Luka Mesec