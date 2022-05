V ponedeljek so Brežice praznovale zmagoslavni prihod dvakratne olimpijske prvakinje Leje Glojnarič, ki je skupaj z ekipo na 24. poletnih olimpijskih igrah gluhih v Saxias do Sulu (Brazilija) spisala slovensko zgodbo najuspešnejših poletnih olimpijskih iger gluhih do sedaj. Domov so prinesli štiri slovenske medalje, od tega dve zlati, ki ju je v mnogoboju in v skoku v višino osvojila Brežičanka Le ...