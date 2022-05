Plenković: Volilna reforma v BiH-u mogoča le ob dogovoru z Bošnjaki RTV Slovenija Rešitev za nezadovoljstvo Hrvatov v Bosni in Hercegovini je možna le ob dogovoru z akterji v BiH-u, zlasti Bošnjaki, in ob podpori mednarodne skupnosti, je dejal hrvaški premier Andrej Plenković. Zoran Milanović medtem predlaga blokado Švedske in Finske.

Sorodno











Oglasi