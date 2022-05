Slovenski evroposlanci poslali javno pismo na Dunaj in v Bruselj Družina Potem ko je Avstrija nedavno spet podaljšala nadzor na meji s Slovenijo je pet slovenskih evroposlancev na Dunaj in Bruselj naslovilo javno pismo, v katerem so izrazili kritiko do tega ukrepa, ki je po njihovi oceni neupravičen in nesorazmeren. To po njihovem mnenju potrjuje tudi veljavna evropska zakonodaja in nedavno izdano mnenje Sodišča EU.

Sorodno













Oglasi Omenjeni Avstrija

Evropska unija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Borut Pahor

Luka Dončić

Janez Janša

Luka Mesec