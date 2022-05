Vozni park LPP bogatejši za 10 novih avtobusov 24ur.com Vozni park Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) bo te dni bogatejši za 10 mestnih, nizkopodnih in zgibnih avtobusov. Avtobusi na metan so dodatno opremljeni s hibridnim pogonskim sklopom, ki občutno zmanjša porabo goriva in s tem prispeva k čistejšemu okolju, so sporočili iz javnega podjetja LPP.

