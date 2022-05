Predsednik republike Borut Pahor je danes na posebni slovesnosti v predsedniški palači vročil državna odlikovanja. Z redom za zasluge je odlikoval direktorja Judovskega kulturnega centra in Mini teatra Roberta Waltla in predsednico Društva izgnancev Slovenije 1941-1945 Ivico Žnidaršič, medaljo za zasluge pa je podelil Valeriji in Ivu Čarman. preberite več » ...