Liverpool ali Manchester City? O prvaku bo odločil zadnji krog 24ur.com V predzadnjem krogu angleške Premier lige je Liverpool z nekoliko spremenjeno začetno enajsterico in veliko truda uspel premagati Southampton in tako odločitev o naslovu prvaka prestavil na nedeljo, ko bo na sporedu zadnji krog. Manchester City ima na vrhu ligaške razpredelnice 90 točk, Liverpool ima eno manj in slabšo gol razliko, ki bo odločala le v primeru enakega števila točk.

