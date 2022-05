'Klasični okusi vaših najljubših brezalkoholnih pijač' po rusko 24ur.com Po eksodusu niza tujih podjetij iz Rusije zaradi vojne z Ukrajino, Rusi iščejo rešitve znotraj domačega gospodarstva. McDonald's bi zamenjal Stric Vanja, proizvodnja avtomobilov Lada se bo nadaljevala pod blagovno znamko Moskvič iz časov Sovjetske zveze, na tržišče pa so že poslali tudi svojo različico priljubljenih gaziranih pijač Coca Cola, Fanta in Sprite. Barve so ostale enake, imena pa podob...

