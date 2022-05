Rusi so ga zapustili, od zdaj bo služil Ukrajincem #vŽivo SiOL.net 84. dan vojne v Ukrajini. Belgijski ovčar Bucks je vojni pes, ki je v Mikolajevu do nedavnega pomagal ruskim vojakom. Ko so ruski okupatorji po porazu zapustili mesto, so tam pustili tudi Bucksa. Kmalu bo začel služiti ukrajinski vojski, v manj kot mesecu dni se je naučil ukrajinskih povelj. Iz Francije so sporočili, da bodo v Ukrajino poslali dodatno orožje, ponoči pa se je v nagovoru oglasil Zelenski in dejal da se je začela vojaško-obveščevalna operacija za reševanje ukrajinskih vojakov iz Mariupola.

Volodimir Zelenski

