Po dveh letih premora zaradi epidemije so se predstavniki članic Združenja evropskih občin z jedrskim objektom (GMF) v teh dneh srečali v Krškem. Predstavnikom iz Bolgarije, Španije, Švedske, Nizozemske, Madžarske in Slovaške je včeraj Mestno občino Krško, ki je prav tako članica tega združenja, predstavil župan Miran Stanko, nadaljevanje srečanja pa so posvetili jedrski energiji in ravnanju z j ...