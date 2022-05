Na prvi pocovidni olimpijadi v znanju Slovenija srebrna in bronasta Slo-Tech Avtor Matej Huš Po dvoletnem premoru zaradi epidemije, ko so olimpijade iz znanja bodisi odpadale bodisi potekale na daljavo, se letos dijaki vnovič srečujejo v živo. Med zgodnejšimi je tradicionalno Evropska naravoslovna olimpijada (EOES), na kateri je tudi letos Slovenija sodelovala. Našo državo so an tekmovanju, ki je minuli teden potekalo na Češkem v kraju Hradec Králové, zastopali Matic Primožič (Gimnazija K...

