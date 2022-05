Svetovni dan čebel tudi o pomenu divjih opraševalcev Vlada RS Svetovni del čebel, ki ga obeležujemo v petek, 20. maja, nas poziva k boljšemu zavedanju o izjemnem pomenu čebel in divjih opraševalcev. Glavni namen svetovnega dne čebel je ozaveščanje svetovne javnosti o pomenu čebel in ostalih opraševalcev za človeštvo, v luči prehranske varnosti in globalne odprave lakote ter skrbi za okolje in biotsko raznovrstnost.

