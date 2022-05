Oblikovanje nove slovenske vlade se nadaljuje. Proizvajalci slovenskega javnega mnenja ustvarjajo klimo, da se neizmerno mudi. Od nekdaj je bilo tako, da so se vse radikalne spremembe oblasti dogajale hitro; evolucionarna normalnost lahko pri tem samo moti, saj bi lahko prišla na plano kakšna težava, npr. kadrovski manko, ki tare tudi to novo oblast, in vsebinska revščina, ki jo ponuja. Pred volit ...