S krampi in lopatami iščejo skrite grobove. V Mehiki pogrešajo več kot sto tisoč oseb. #video #foto SiOL.net Po podatkih nacionalnega registra pogrešanih oseb, ki izginotja spremlja od leta 1964, je število ljudi, ki so v Mehiki izginili ali pa so pogrešani, preseglo sto tisoč. Gre za mračen mejnik, ki ga je visoka komisarka ZN za človekove pravice Michelle Bachelet v torek označila za tragedijo ogromnih razsežnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

