Netflix bo ukinil 150 delovnih mest Lokalec.si Ameriški ponudnik pretočnih vsebin Netflix bo v luči padca števila naročnikov in upočasnjene rasti prihodkov ukinil 150 delovnih mest. Podjetje v napovedi ni opredelilo, katera delovna mesta bo ukinilo, a gre po poročanju nemške tiskovne agencije dpa večinoma za delovna mesta v ZDA. Kot so zapisali v poslovnem poročilu, se rast prihodkov umirja, zaradi česar so primorani znižati stroške poslovanja ...

Oglasi Omenjeni ZDA Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Matej Tonin

Borut Pahor

Janez Janša