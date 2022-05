Gremo v muzeje in galerije! Primorske novice Danes in jutri bodo na stežaj odprti muzeji in galerije; 18. maj je Mednarodni muzejski svet (ICOM) leta 1977 oklical za mednarodni dan muzejev. “Muzeji s svojimi zbirkami in programi povezujejo družbo in gradijo skupnosti. S podpiranjem demokratičnih vrednot in zagotavljanjem priložnosti za vseživljenjsko učenje prispevajo k oblikovanju informirane in angažirane civilne družbe,” so zapisali pri ICOM Slovenije.

Sorodno







Oglasi Omenjeni Nova Gorica Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Matej Tonin

Borut Pahor

Janez Janša