Rumene zaplate na morju posledica cvetenja iglavcev, ne morja 24ur.com V zadnjih dnevih so na morju opazne večje ali manjše rumene zaplate, ki jih veter in tokovi pogosto zanesejo k obali. Tu se rumena gošča dodatno zgosti, predvsem v zalivih, mandračih in mestnih pristaniščih. A ne gre za cvetenje morja, pač pa kopenskih rastlin, večinoma iglavcev, kot so bor, smreka in cipresovke.

