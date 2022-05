48-letnik na Štajerskem padel na skiroju in utrpel hude poškodbe Maribor24.si Policisti PP Ptuj obravnavajo prometno nesrečo III. kategorije, do katere je prišlo na Ptuju, kjer je med vožnjo padel 48-letni voznik skiroja. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v SB Ptuj. Moški je utrpel hude telesne poškodbe, a je izven smrtne nevarnosti, so sporočili ptujski policisti.

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Matej Tonin

Borut Pahor

Janez Janša