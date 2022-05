Obletnica Slovenskega kulturnega društva Ajda Umag Družina Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklitsch se je včeraj, 17. maja, mudila pri Slovencih v Umagu na Hrvaškem. Ob obletnici Slovenskega kulturnega društva Ajda in Dnevu Mestne občine Umag so namreč pripravili dva slovensko obarvana dogodka. Ministrica se je najprej udeležila odprtja razstave uglednega slovensko - hrvaškega umetnika Janeza Pirnata "Atelje Siparis - Hommage Ja...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Helena Jaklitsch

Hrvaška

Stipe Mesić Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Matej Tonin

Borut Pahor

Janez Janša