Beograd pripravljen na košarkarski spektakel RTV Slovenija V četrtek in soboto bo v beograjski dvorani Stark potekal zaključni turnir košarkarske Evrolige. Polfinalna para sta polna zvezd - ob 18. 00 se bosta pomerila Olympiacos in Anadolu Efes, ob 21. 00 pa Barcelona in Real Madrid. Finale bo v soboto ob 19. 00.

