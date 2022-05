So iz Donave potegnili truplo Mateja Periša? Oblačila se ujemajo Maribor24.si Kot poroča srbski medij Blic, so danes okoli pol desete ure zjutraj mornarji našli truplo mlajšega moškega v Donavi. Najdeno truplo ima enaka oblačila, kot jih je v noči po izginotju nosil Matej Periš – kavbojke, temno majico in bele superge. Informacij še nekaj časa ne bo Iz Donave so danes zjutraj potegnili moško truplo. Okoli pol desetih so ga našli mornarji. Kot poroča Blic, se oblačila na tru ...

