Ukrajinske oblasti delajo vse, kar je mogoče in nemogoče, da bi rešile preostale borce, ujete v jeklarni Azovstal v Mariupolu, je danes povedala namestnica ukrajinskega obrambnega ministra Hana Maljar. Poudarila je, da pozna število ujetih vojakov in razume obseg reševalne operacije, a so to občutljive informacije, ki jih trenutno ne sme razkrili. Rusko obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da ...