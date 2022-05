Kolesar povzročil nesrečo in pobegnil. Policisti prosijo za pomoč Lokalec.si Policisti Postaje prometne Maribor, obravnavajo prometno nesrečo s telesnimi poškodbami in pobegom, ki jo je 17.5.2022 ob 13.00 uri na Gosposki ulici v Mariboru povzročil NN kolesar. Dne 17.5. 2022 ob 13.00 uri se je v območju za pešce na Gosposki ulici pri hišni št. 5 v naselju Maribor, zgodila prometna nesreča II. kategorije. V nesreči sta bila udeležena neznani voznik kolesa in peška. Zaradi ra ...

