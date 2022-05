Nore scene v Španiji: Pred finalom izbruhnil kaos, Nemci napadli Škote in policijo, po zraku leteli ... (video) Ekipa Policija v Sevilli je danes priprla peterico navijačev nemškega Eintracht Frankfurta, ki so v Andaluzijo pripotovali na večerni finale lige Europa v nogometu proti Glasgow Rangers. Policija je sporočila, da je bila peterica del 200-glave množice nemških navijačev, ki so ponoči v bližini slavne katedrale napadli privržence škotskega kluba.



