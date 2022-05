Nove poslanke danes na dveh polih: Za in proti rdečim čevljem Lokalec.si Večina poslank prihodnje koalicije na današnji seji državnega zbora nosi rdeče čevlje. S tem so se odzvale na komentarje, ki jih je bila po petkovi ustanovni seji deležna predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, ter so bili v veliki meri žaljivi. Potem ko je bila Urška Klakočar Zupančič v petek izvoljena na čelo državnega zbora in obuta v rdeče salonarje, so se na družbenih omrežjih po ...

