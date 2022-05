Do velikega podviga tudi Makuc in Janc SiOL.net V rokometni ligi prvakov so znani že trije udeleženci polfinala oziroma zaključnega turnirja najboljše četverice. Danes je Barcelona z Domnom Makucem in Blažem Jancem še na drugi tekmi preskočila nemški Flensburg (27:24) in se zanesljivo prebila v polfinale. Drama se obeta v Kielu, kjer se bo Miha Zarabec skupaj z nemškim klubom pomeril s francoskim velikanom PSG. Prva tekma se je končala z remijem (30:30).

