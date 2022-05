“Na avtocesti ni več heca!” Primorske novice Dobro leto po ustanovitvi uprave avtocestne policije, so danes v Postojni ustanovili še njeno primorsko enoto. V njej je trenutno dvanajst zaposlenih, na razpolago imajo štiri avte in dva motorja, ko (če) jo bodo popolnili, pa naj bi štela 52 ljudi. Enota bo v Postojni samo dober mesec dni, do konca junija se bo vselila v prostore ob nekdanji cestninski postaji pri Danah pred Sežano.

