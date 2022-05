Informacijski pooblaščenec: Leto 2021 krojile epidemija in nejasnosti izvajanja covidnih ukrepov RTV Slovenija Informacijski pooblaščenec je DZ-ju posredoval poročilo za leto 2021, v katerem ugotavlja, da so življenje ljudi krojili ukrepi za zajezitev epidemije in njihove posledice zaradi nekonsistentnih odzivov oblasti in nejasnosti glede izvajanja ukrepov.

Sorodno Oglasi