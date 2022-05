Po tem, ko je zjutraj odjeknila vest, da so iz Donave izvlekli truplo moškega in da gre po vsej verjetnosti za Mateja Periša, je sodišče že odredilo obdukcijo, toksikološke preiskave in DNK analizo, poročajo srbski mediji. Je najdeni moški Matej? Za zdaj uradne vesti, da gre res za Periša, ki je pogrešan že od 30. decembra lani, še ni. Po poročanju časnika Blic pa bodo pristojne službe po hitrem p ...